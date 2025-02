Latella (Italia Viva): “La Regione trasferisca le funzioni alla Città Metropolitana. Classe dirigente reggina si ribelli a questo sopruso”

“La Regione Calabria proceda immediatamente al trasferimento delle funzioni alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. La città è stanca di essere presa in giro. Dopo anni di annunci e promesse, solennemente proclamate ad ogni campagna elettorale, è giunta l’ora che il territorio, a cominciare dalle associazioni, dalle forze politiche e sindacali, dal mondo produttivo, si mobiliti in massa per chiedere con forza che la Regione avvii e completi il trasferimento di funzioni e risorse in tempi record. Reggio Calabria è l’unica Città Metropolitana italiana a non aver assunto le funzioni previste dalla legge. Uno scandalo tutto calabrese che si protrae ormai da anni e che sta fortemente penalizzando lo sviluppo del nostro territorio”. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere comunale di Italia Viva Giovanni Latella.

“Il mio appello – afferma Latella – è rivolto non più esclusivamente alla Regione, ma all’intera società civile reggina. Alle associazioni culturali, in questo periodo impegnate nello sforzo collettivo di raggiungere l’importante traguardo della candidatura a Capitale della Cultura, ma anche al mondo produttivo, alle associazioni di categoria, delle imprese, la Camera di Commercio, le forze sindacali, le realtà politiche di tutti gli schieramenti. Tutto il vasto mondo che un tempo sarebbe stato categorizzato tra i cosiddetti corpi intermedi, ha il dovere di ribellarsi a questo assurdo sopruso protratto in maniera indiscriminata da una Regione che evidentemente continua a non mollare la presa, evidentemente per motivazioni politiche, sulle funzioni previste dalla legge, di fatto penalizzando il nostro territorio e rallentando il suo sviluppo”.

“Reggio Calabria è la città più grande ed importante della Calabria – conclude Latella – merita di assumere pienamente un ruolo propulsore per lo sviluppo dell’intera regione. Non può rimanere ostaggio di veti politici o di gelosie campanilistiche. Il presidente Occhiuto si metta l’anima in pace e proceda nell’immediato all’avvio delle procedure che, ci aspettiamo a questo punto, dovranno essere completate in tempi record, visto l’enorme ritardo accumulato, in linea con quanto già avvenuto per le altre Città Metropolitane italiane. Se ciò non accadesse nell’immediato – conclude Latella – ci aspettiamo una dura presa di posizione da parte di Anci nazionale, giustamente investita della questione dal sindaco Giuseppe Falcomatà, e del Governo nazionale, che ha il dovere di censurare l’assurdo comportamento attuato dalla Regione Calabria di assoluto spregio istituzionale nei confronti della Città Metropolitana che produce una gravissima penalizzazione per l’intera comunità reggina”.