A Reggio Calabria al via il “Festival Cilea, liric&classic”, dal 23 al 28 agosto, in scena all’Arena dello Stretto e a Palazzo San Giorgio

Prosegue il programma dell’Estate Reggina 2024. Falcomatà “Abbiamo una programmazione musicale di grande qualità. Puntiamo a istituzionalizzarlo”



Nella programmazione degli eventi dell’Estate Reggina 2024 è la volta del “Festival Cilea, Liric & Classic”, presentato oggi dall’Amministrazione comunale, a Palazzo San Giorgio, in programma dal 23 al 28 agosto e finanziato con il Distretto culturale del Pn Metro Plus.

All’incontro con la stampa saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Carmelo Romeo, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio e il direttore artistico Alessandro Tirotta. Presente anche la dirigente del settore Cultura del Comune di Reggio Calabria, Loredana Pace e gran parte del cast artistiche che farà parte della rassegna musicale.

Un omaggio dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ai numerosi appassionati del genere, che avranno modo di apprezzare, gratuitamente, tutti gli spettacoli, previsti in due location: l’Arena dello Stretto e, in via inedita, dal balcone di Palazzo San Giorgio prospicente il corso Garibaldi.

La rassegna, curata dalla direzione artistica di Alessandro Tirotta, si avvale del contributo dell’orchestra e coro lirico del Teatro Cilea e del Conservatorio di Reggio Calabria, e numerosi cantanti e musicisti di grande livello, tra cui molti calabresi. Il programma prevede l’apertura il 23 agosto all’Arena dello Stretto, sul lungomare Italo Falcomatà, con il Gran galà lirico, con cori, arie, sinfonie e insiemi del repertorio lirico italiano, Patrimonio dell’Umanità. Le musiche saranno di Verdi, Rossini, Donizetti, Puccini, Bellini, Mascagni. Sabato 24 agosto la rassegna si trasferirà a Palazzo San Giorgio, sul Corso Garibaldi, per lo spettacolo ‘Serenata alla finestra’, a partire dalle 18:00, con un concerto di serenate e canzoni popolari cantate alla finestra, a cura del Conservatorio Cilea. Domenica 25 agosto sempre da Palazzo San Giorgio, alle 18:00, sarà la volta dello spettacolo ‘Opera al balcone’, concerto sempre a cura del Conservatorio Cilea, con brani di opera lirica cantate dai balconi storici della città. Il 26 agosto, il Festival tornerà all’Arena dello Stretto per il concerto ‘Le donne di Puccini’, alle 21:30, realizzato in onore del grande compositori italiano a 100 anni dalla sua scomparsa. Martedì 27 agosto, alle 21:30, sarà la volta di ‘Pierino e il lupo’ e il sinfonismo francese e russo, lo spettacolo si avvale della voce narrante dell’attore Rocco Papaleo. Martedì 28 agosto il gran finale, alle 21:30 si terrà il concerto, sempre apprezzato, ‘Musiche da film’, a cura dell’orchestra del Teatro Cilea e voce narrante dell’attore e cabarettista reggino, Gigi Miseferi.

“Questo festival prosegue l’offerta culturale e turistica pensata e avviata dal sindaco Falcomatà per i nostri cittadini e per i turisti, arricchendo quel ‘Distretto culturale’ che sarà sempre maggiormente arricchito di altri eventi. Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti finora – ha spiegato l’Assessore Romeo – proseguiremo con altri appuntamenti in quanto siamo solo a metà strada di ciò che abbiamo programmato”.