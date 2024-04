A Reggio Calabria lavori di riparazione della condotta idrica in via Trieste: possibili disservizi idrici nelle via adiacenti

L’ufficio Idrico del Comune di Reggio Calabria, attraverso una nota stampa, informa che, a causa dei lavori di riparazione di una perdita idrica in via Trieste, che interessa le adiacenti vie Firenze e Paolo Pellicano, tra domani e dopodomani, comunque fino al termine delle attività di cantiere, potrebbero verificarsi delle interruzioni all’erogazione d’acqua pubblica ad uso domestico nelle zone indicate e coinvolte dal servizio di manutenzione.