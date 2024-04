Caulonia: potenziato il Centro per l’impiego

«Ci riteniamo soddisfatti di questo ulteriore risultato raggiunto, che garantisce l’erogazione di servizi direttamente qui, sul nostro territorio, evitando spostamenti e lunghe percorrenze agli utenti», è quanto ha affermato il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, con riferimento al potenziamento della sede locale coordinata di Caulonia afferente al Centro per l’Impiego di Locri che dopo anni in cui si è rischiato la chiusura per carenza di personale da alcune settimane è di nuovo operativa grazie all’assegnazione di nuove figure professionali reclutate dalla Regione Calabria, nell’ambito del progetto per il potenziamento dei CPI calabresi.

La sede locale operativa si avvale dei una dotazione organica composta da una responsabile, tre funzionari e da cinque operatori e rappresenta il momento conclusivo di un lungo e non semplice iter che ha permesso, grazie all’impegno congiunto dell’Assessore Regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, del Consigliere Regionale Salvatore Cirillo, il Sindaco del Comune di Caulonia, Francesco Cagliuso, unitamente all’Amministrazione Comunale e del Direttore del Settore Centri per l’Impiego Area Sud, avv. Sergio Tassone, di trovare la soluzione ideale per rispondere ai disagi che la paventata chiusura avrebbe prodotto ai cittadini residenti nell’intera area di riferimento: «Questo risultato dimostra è l’ennesima dimostrazione che la cooperazione sinergica tra enti consente di raggiungere importanti obiettivi per l’interesse dei cittadini», ha aggiunto il Sindaco Cagliuso.

I servizi offerti nella sede locale coordinata di Caulonia afferente al CPI di Locri sono: l’accoglienza e l’informazione, l’iscrizione e reiscrizione, l’orientamento di base specialistico, il programma Gol, la presa in carico e adempimenti consequenziali Sfl/Adi, il collocamento mirato.

«Ancora una volta dimostriamo di operare per il bene comune, proseguendo su quel percorso amministrativo fatto di azioni concrete, indirizzato a creare un dialogo costante interistituzionale che punta ad investire su servizi di qualità per Caulonia.

In questa azione rientra anche la riapertura nel luglio dello scorso anno del PUE, punto utente evoluto, e dell’ambulatorio decentrato del centro medico legale Inps di Reggio Calabria nella nostra città, che ha garantito un altro servizio di prossimità per i cittadini», ha concluso il sindaco Cagliuso.