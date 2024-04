Amministrative, ‘Cittanova Civica’ sceglie il candidato a sindaco: è Anselmo La Delfa

“Una scelta maturata al termine di un percorso partecipato e popolare, aperto al contributo di una pluralità di soggetti, dai rappresentanti di gruppi politici a esponenti dell’associazionismo e del volontariato, dagli imprenditori ai professionisti e cittadini che volontariamente hanno aderito al progetto del Patto Civico, condividendone valori e obiettivi comuni.

Intendendo adoperarsi, anzitutto, per favorire la ricomposizione e la coesione del tessuto sociale cittanovese, ricostruendo uno spirito di comunità. Dando voce e unendo persone ed energie che vogliono vedere Cittanova progredire ed essere protagonista positiva di una nuova fase di crescita e sviluppo.

La designazione, all’unanimità, è andata verso una figura autorevole, di elevato spessore morale e culturale, con significative esperienze maturate a livello politico ed amministrativo, vissute sempre come servizio a favore della comunità cittanovese.

La Delfa è stato individuato quale persona capace di incarnare pienamente il percorso intrapreso da CITTANOVA CIVICA che punta al coinvolgimento delle energie sane e capaci presenti nella comunità cittadina, con l’obiettivo di costruire un nuovo progetto valido per governare la città nel rispetto di principi fondamentali quali la legalità e la tutela dei diritti, capace di offrire certezze e opportunità ai suoi cittadini a partire dalle nuove generazioni e rilanciare la fiducia nel futuro.

Il candidato Sindaco, coadiuvato dal gruppo di lavoro scelto dal Comitato civico, lavorerà con serenità e in piena indipendenza per costruire una squadra che rappresenti il progetto civico e che dovrà affiancarlo nell’impegnativo compito che lo attende, nella consapevolezza che vi sono tutte le condizioni per proporsi positivamente per la guida amministrativa del paese.

Il Patto Civico “CITTANOVA CIVICA” ha ritenuto che la passione civile e l’impegno sociale di La Delfa possano costituire ampia garanzia in questo senso per raccordare le diverse esperienze, culture e sensibilità che animano i promotori del progetto civico”.

E’ quanto si legge in una nota di ‘Cittanova Civica’.