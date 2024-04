25 aprile, Siderno celebra la Liberazione dal nazifascismo: le iniziative in programma

L’Amministrazione Comunale di Siderno invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di celebrazione del 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo che avrà luogo giovedì 25 aprile con ritrovo davanti al palazzo municipale.

Alle 10,30 è prevista la partenza del corteo dal palazzo municipale, che proseguirà alla volta di via Giacomo Matteotti, laddove verrà scoperta una delle due targhe donate dalla sezione cittadina dall’Anpi: quella di via Matteotti e quella di via Antonio Gramsci.

Dopo il disvelamento della targa di via Matteotti, il corteo raggiungerà piazza Vittorio Veneto, laddove verrà deposta la corona d’allora al monumento ai Caduti con l’esecuzione del Silenzio e l’alzabandiera.

Quindi, verranno pronunciati i discorsi celebrativi.

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, le Forze dell’Ordine, i rappresentanti dell’Anpi, delle associazioni d’Arma e di altre associazioni.