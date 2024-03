Reggio, smaltimento illecito di rifiuti a Mosorrofa: tre denunce

I Carabinieri della Stazione di Cataforio, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno denunciato tre persone, di età compresa tra i 42 e i 58 anni, sorpresi a smaltire illecitamente rifiuti speciali e materiale inerte, incuranti dei danni che stavano arrecando all’ambiente. Nella circostanza, i militari sorprendevano i primi due uomini a bordo di un autocarro, intestato all’azienda di proprietà di uno di loro, intenti a sversare un ingente quantitativo di rifiuti in un terreno privato sito in c.da Placa di Mosorrofa, in assenza di qualsiasi autorizzazione. Nel medesimo contesto, i Carabinieri deferivano anche una terza persona, titolare di un’impresa edile, sorpresa a smaltire illecitamente rifiuti speciali e materiale inerte all’interno di un terreno di sua proprietà, ubicato in c.da Sella S. Giovanni di Mosorrofa, adibito a deposito della citata ditta. All’interno dello stesso veniva rinvenuto, altresì, anche uno scooter oggetto di furto.

All’esito dell’attività condotta, i Carabinieri denunciavano all’Autorità Giudiziaria i tre uomini per i reati di raccolta e smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione e, a carico dell’ultimo, contestavano anche il reato di ricettazione. Gli autocarri utilizzati per l’illecito scopo e le aree interessate dagli sversamenti sono stati posti sotto sequestro.