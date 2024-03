Forza Italia Giovani Calabria “Orgogliosi del Presidente Occhiuto: saremo promotori di idee e proposte per lo sviluppo del Sud”

Il coordinamento giovanile di Forza Italia Calabria in una nota si congratula con il Presidente Roberto Occhiuto per la nomina a vice segretario nazionale di Forza Italia: “un riconoscimento per il lavoro svolto sinora, con impegno e dedizione, per costruire una Calabria diversa”.

“Il prestigioso incarico, affidatogli nel corso del congresso nazionale a Roma, è per noi motivo di orgoglio – affermano i giovani forzisti – I risultati ottenuti dal governo regionale sono risultati tangibili, concreti.

Su tutti, in ordine temporale, la trattativa portata avanti con la compagnia aerea Ryanair: un risultato fondamentale per lo sviluppo di tutta la Calabria, che significa molto per i calabresi, ma soprattutto per noi giovani”.

“Siamo pronti a sostenere il lavoro che il Presidente Occhiuto, da neo vice Segretario nazionale, condurrà nell’interesse dei calabresi e, al fianco del nostro coordinatore regionale, l’On. Francesco Cannizzaro e del nostro coordinatore regionale giovanile, Federico Milia, saremo promotori di idee e iniziative che possano contribuire a costruire il sogno di una Calabria da cui non sia più necessario scappare per affermarsi” concludono i giovani di Forza Italia nella nota.