Iscrizioni scolastiche scuole superiori 2024-2025: evento all’Einaudi-Alvaro di Palmi il 25 gennaio

Per l’anno scolastico 2024-2025 le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.

Per favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica, https://unica.istruzione.gov.it/it, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento”, https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Quanto alle iscrizioni online, specifica la nota ministeriale, le istituzioni scolastiche continueranno a supportare gli interessati privi di strumentazione informatica o impossibilitati ad acquisire un’identità digitale scrivendo alla casella di posta elettronica rcis03200c@istruzione.it

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro” di Palmi, si rende comunque disponibile ad offrire supporto nella compilazione della domanda di iscrizione ai diversi indirizzi dell’Istituto alle famiglie prive di strumentazione informatica, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì e dalle ore 15 alle 16 il mercoledì.

Ancora, al fine di coadiuvare al meglio le famiglie degli studenti che desidereranno iscriversi al primo anno dei corsi proposti dall’I.I.S. ed illustrare loro le opportunità formative e di sbocco occupazionale, con la presente si comunica che, in data 25 gennaio, alle ore 15.30, presso la sede centrale, di via Scuola Agraria, sarà inaugurato lo sportello “Iscrizioni Studenti 2024”, pertanto, tutti i genitori dei futuri iscritti unitamente ai loro figli sono invitati a partecipare.