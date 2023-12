Il ministro Tajani ufficializza il G7 a Villa San Giovanni, l’ex sindaco Siclari: “Notizia che ci riempie di orgoglio”

Giornata di orgoglio per il sud del nostro paese e soprattutto della città di Villa San Giovanni che ho avuto l’onore di guidare con l’amministrazione per cinque anni. L’ufficializzazione del G7 commercio che si terrà nella nostra città giorno 16 e 17 luglio, ufficializzata stamane dal Ministro Antonio Tajani, è una straordinaria notizia che ci riempie di orgoglio come uomini del Sud e che da certezza dell’attenzione di Forza Italia e di questo governo verso la Calabria e il meridione. Un grandissimo ringraziamento al segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che ha dimostrato, ancora una volta, di essere un grande statista che ha a cuore un’Italia unita e forte da Nord a Sud, indicando proprio l’ultima città a sud della nostra penisola, Villa San Giovanni elevandola protagonista nello scenario politico internazionale e come riferimento mondiale del commercio, oltre che confermandola “cuore del mediterraneo”. Un ringraziamento al coordinatore regionale On. Ciccio Cannizzaro, per aver voluto credere da subito su questo straordinario risultato e col quale abbiamo organizzato, con grande entusiasmo, una conferenza stampa, nel comune villese, per darne l’importate notizia . Grazie all”attenzione del nostro segretario, Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, le straordinarie bellezze del nostro Sud con l’incantevole stretto di Messina, saranno viste e conosciute dal mondo intero.

Giovanni Siclari, già sindaco di Villa San Giovanni