I consiglieri Mattiani e Caridi (FI): “Vicinanza alla consigliera Angela Marcianò”

“Condanniamo fermamente l’ignobile gesto perpetrato nei confronti della Consigliera Comunale Prof.ssa Angela Marcianò.

Angela è una persona per bene e noi siamo al Suo fianco in un momento in cui viene colpita da un vile gesto.

Siamo convinti che non si fermerà e continuerà a spendersi per il bene di Reggio Calabria, così come sin qui ha fatto.”

A scriverlo in una nota sono il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani e il Consigliere Comunale di Reggio Calabria (FI) Antonino Caridi.

“Ci auguriamo che gli inquirenti in breve tempo riescano ad assicurare alla Giustizia i responsabili.”