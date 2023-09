Gerace, il messaggio del Sindaco ff. per l’inizio del nuovo anno scolastico: “Che sia un percorso denso di emozioni e di crescita”

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio integrale del Sindaco f.f. Dott. Salvatore Galluzzo per l’inizio del nuovo anno scolastico:

“Carissime/i

Studentesse e Studenti,

Genitori,

Dirigenti Scolastici,

Personale docente e non docente

di tutte le Scuole della Città di Gerace

Inizia un nuovo anno scolastico con tanta voglia di ricominciare a percorrere il cammino della formazione educativa, con aspettative nuove dense di desideri e speranze.

Vi auguro un buon inizio e un percorso denso di emozioni e di crescita nei valori della condivisione.

Auguri di buon inizio a chi oggi varca per la prima volta la porta di ingresso della scuola, è per voi e per i vostri genitori un giorno particolarmente emozionante che ricorderete per sempre.

Altrettanto commossi sarete voi giovani studentesse e studenti che ritornate sui banchi di scuola, dove ritroverete i compagni di banco, i docenti e il personale non docente. Un ritorno che equivale a riprendere l’ascolto delle spiegazioni degli insegnanti e studiare il contenuto dei libri, che oggi vi possono sembrare noiosi nei contenuti ma che sono importanti per la crescita formativa e di una coscienza civica.

Cari ragazze e ragazzi vi consiglio di studiare e approfondire le materie perché la conoscenza è libertà.

Auguri di buon lavoro al Dirigente Scolastico, ai suoi collaboratori, a tutto il personale docente e non docente, ringraziandovi per l’impegno e la passione che mettete quotidianamente per la formazione dei giovani, che rappresentano il futuro della nostra Comunità.

Auguri anche a voi Genitori per quello che fate e per lo spirito di collaborazione e per il supporto che mettete per far crescere al meglio i vostri figli.

In qualità di Amministratori vi saremo sempre vicini assicurando il nostro supporto con l’attivazione dei servizi che garantiscono a tutti il diritto allo studio.

Buon anno scolastico”.

Il Sindaco f.f. della Città di Gerace

Dott. Salvatore Galluzzo