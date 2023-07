“Il circo della vita” a Reggio, parata e spettacolo clown per le vie del quartiere Trabocchetto

Venerdì 7 luglio 2023 dalle ore 18.00, sarà messa in scena una parata con spettacolo clown per le vie del quartiere Trabocchetto, organizzata in partenariato tra la Fondazione “La Provvidenza” ONLUS (capofila), l’Organizzazione di Volontariato Agiduemila, l’Associazione Culturale Proskenion e l’Associazione “San Domenico”, nell’ambito del progetto “Coltiviamo i quartieri” rientrante nel più ampio bando “Reggio Resiliente”, finanziato con i fondi PON-METRO 2014/2020.

L’iniziativa ha lo scopo di animare le vie del quartiere Trabocchetto con attività messe in scena dai ragazzi beneficiari del progetto, guidati dall’associazione Proskenion e che costituisce una fase importante di ciò che è stato svolto nel corso dei laboratori teatrali tenuti presso la sede della fondazione La Provvidenza ONLUS.

La parata – si legge in un comunicato stampa – partirà alle 18.00 dal portone principale della Fondazione La Provvidenza ONLUS, proprio di fronte la c.d. chiesetta “Pepe”, per proseguire con balli, canti e spettacoli circensi, per le vie di Trabocchetto, concludendosi presso i giardini della fondazione La Provvidenza ONLUS, con un concerto e balli di musica folkloristica, a cura dell’associazione San Domenico O.d.V. Seguirà un buffet offerto dalle associazioni aderenti.

“Abbiamo voluto, con questa iniziativa, non solo mostrare ciò che i ragazzi hanno appreso durante le attività teatrali, ma anche animare il quartiere e creare un ulteriore momento di aggregazione comunitaria, perché lo scopo è raccogliere le persone del quartiere che si troveranno lungo il percorso della parata, rendere anche loro parte attiva di questo momento e consentirgli di fruire degli spazi messi a disposizione presso le aree esterne della Fondazione La Provvidenza ONLUS.

Tutte le famiglie del quartiere, ma anche di tutta la città con i loro bambini e ragazzi, le associazioni e le comunità religiose, sono invitati a partecipare gratutitamente a questo gioioso appuntamento”.