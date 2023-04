Gioiosa Ionica, Vincenzo Mazzaferro scende in campo: “Una candidatura indispensabile per continuità alla mia attività sul territorio”

“Il mio impegno come ho detto è esclusivamente per il territorio. Oggi devo aggiungere che sento la necessità di mettermi in gioco per il bene di Gioiosa Ionica, non c’è più tempo da perdere. Il ruolo da Presidente della Pro Loco, anche alla luce di fatti importanti successi nell’ultimo mese, mi consente di avere un bagaglio tale per il quale sono convinto del contributo fattivo che apporterò alla lista, sia come persona che si spende da sempre nel sociale sia nella qualità di dirigente politico di forza Italia. Voglio provare anch’io a dare il mio contributo per «Costruire Insieme» ai cittadini”. Idee chiare quelle di Vincenzo Mazzaferro che ha deciso di scendere in campo a sostegno di Domenico Depino. Ad un mese dalla tornata elettorale che deciderà il nome del nuovo sindaco, si aprono, adesso, nuovi scenari e cambiano gli equilibri di una competizione elettorale che certamente darà grandi soddisfazioni.

Un gruppo coeso e competitivo, quello della lista civica COSTRUIRE INSIEME guidata da Domenico Depino, che si sta dimostrando giorno dopo giorno all’altezza della sfida imminente, riscuotendo sin da subito numerosi riscontri positivi. Una lista Rappresentativa delle diverse categorie sociali della comunità gioiosana proiettata verso un più roseo futuro in una prospettiva rigidamente attenta ai principi di onestà, legalità e massima trasparenza.

“Ci sono – prosegue l’imprenditore – diversi temi che in questi anni ho avuto modo di approfondire, attraverso l’impegnativo lavoro svolto per la Pro Loco, quali la valorizzazione del territorio e la promozione turistica come straordinario volano di crescita culturale e socio-economica”.

“In questi giorni – conclude Mazzaferro – ho ricevuto diversi attestati di stima e sollecitazioni per partecipare in prima persona alle amministrative. Ho deciso di farlo per amore esclusivo del mio paese”.

Fondamentale è stato il ruolo del consigliere Giacomo Crinò, convinto da sempre che la mia figura fosse indispensabile tanto per l’apporto alla lista quanto per il processo di crescita e radicamento di Forza Italia a Gioiosa Ionica.