Un uomo di 39 anni, Francesco Scappatura, e’ morto in un incidente stradale avvenuto poco prima prima dell’alba di oggi nel quartiere Eremo di Reggio Calabria. La sua Mini Cooper, per cause in corso di accertamento, si e’ ribaltata e nello schiacciamento del tetto il conducente ha subito lesioni fatali. Con Scappatura in auto c’era un amico che ha riportato lievi ferite. (AGI)