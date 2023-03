Plastic Free Reggio Calabria: in arrivo un weekend di pulizia e sensibilizzazione ambientale

Tornano in azione i volontari di Plastic Free nel reggino. La onlus si prepara a due giorni di pulizia ambientale nel weekend della festa del papà.

Si inizia il 18 marzo con una raccolta speciale all’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona.

La raccolta di plastica, che si svolgerà nel cortile della scuola, concluderà ufficialmente il ciclo di incontri di sensibilizzazione avvenuti nelle scorse settimane con gli studenti della secondaria di primo grado.

Domenica 19 marzo, invece, si terrà il consueto evento di pulizia aperto a tutti, adulti e bambini. Questa volta Plastic Free farà tappa a Villa San Giuseppe, più precisamente a Piazza Umberto I, per un evento di clean up realizzato in collaborazione con Differenziamoci Differenziando, la Parrocchia di San Giuseppe, Lumaka Mini & Basket e PerlAspromonte.

“Vista la giornata speciale, ci auguriamo di incontrare tante famiglie che sceglieranno di festeggiare in modo diverso la festa del papà per lanciare insieme un bellissimo messaggio di amore per il nostro Pianeta”, affermano le referenti Plastic Free organizzatrici dell’evento.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi all’evento cliccando “Partecipa” al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3591/19-mar-reggio-di-calabria

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dalle associazioni e da Teknoservice che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.