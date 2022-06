Il Consorzio Macramè organizza “A cena con Aniti beer” per alimentare un fondo mutualistico

Martedì 21 giugno alle ore 20:30 appuntamento “A cena con Aniti beer“, l’iniziativa organizzata dal Consorzio Macramè in collaborazione con Al Clubbino e l’associazione culturale Naima. La cena è un’iniziativa che il Consorzio Macramè ha ideato per supportare un fondo mutualistico nato – con altri 16 partner tra associazioni, cooperative sociali, istituzioni locali, università nell’ambito del progetto Impronte a Sud – Welfare Lab sostenuto da Fondazione CON IL SUD – per aiutare le persone in difficoltà economica e sociale. La serata si svolge presso il bistrot “Al Clubbino” animata dalla serata di musica jazz dell’associazione Naima.

Protagonista principale della cena è la birra Aniti beer, una birra libera dalle mafie, solidale, che genera mutualità. È una birra artigianale nata dalla collaborazione del Consorzio Macramè con il Birrificio Reggino. È una birra ‘alla cucuzza’ che in dialetto calabrese significa ‘zucca’. Ma ha qualcosa di più speciale: è libera dalle mafie, perché la ‘cucuzza’ (zucca) proviene dal terreno confiscato di Placanica assegnato al Consorzio Macramè dal comune di Melito Porto Salvo e gestito dalla cooperativa sociale Demetra, sua socia.

Il nome della birra ‘Aniti’, invece, proviene dal dialetto reggino “aniti”, cioè ‘uniti’. Uniti per sperimentare, costruire una nuova mutualità in Calabria. Per supportare un fondo mutualistico, garantire i diritti di tuttə, in particolare di persone e famiglie in difficoltà economica e sociale, alimentare servizi, microcredito, dare risposte concrete a fragilità esistenti sul nostro territorio. È soprannominata la “birra della mutualità” ed è contraddistinta da un marchio che rappresenta l’idea di mutualità che il Consorzio intende costruire in Calabria. Un simbolo – riportato sulla confezione della birra – che richiama il sostegno, i legami, le relazioni di reciprocità. Per sapere di più sulla birra e sul progetto puoi seguire il profilo della pagina facebook @impronteasud o @consorziomacrame o leggere direttamente qui.

Parte del ricavato della vendita della birra durante al serata del 21 giugno verrà devoluto ad alimentare il fondo mutualistico. Partecipare alla serata “A cena con Aniti beer” sarà un gesto semplice, concreto per sensibilizzare sul tema della mutualità e sostenere, alimentare il fondo.