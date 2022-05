Reggio Calabria, avviati i lavori per il nuovo manto stradale in Via Padova: si proseguirà nei prossimi giorni con Via Torrione

Prosegue speditamente a Reggio Calabria il cronoprogramma dei lavori per il rifacimento dei principali assi viari cittadini. Dopo il completamento della via Cantaffio, nel quartiere di Sbarre, nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori per la riqualificazione complessiva del manto stradale in via Padova, altra arteria molto trafficata della zona sud di Reggio Calabria.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese, insieme ad alcuni consiglieri comunali, ha seguito direttamente le operazioni di cantiere, verificando personalmente l’avanzare dei lavori con il supporto dei tecnici del Settore, Claudio Brandi e Eleonora Megale, che insieme al Direttore dei Lavori, stanno seguendo gli interventi.

“Si tratta di una strada molto importante – ha spiegato Albanese a margine del sopralluogo – in quanto percorsa quotidianamente da migliaia di cittadini, non solo dai residenti ma da tutti coloro che si trovano ad accedere agli uffici pubblici, alle tante attività commerciali o alle strutture sportive presenti in quella zona”.