Gioia Tauro, SUL Calabria: “Inail chiarisca faccia chiarezza su riconoscimento malattie professionali per i lavoratori portuali”

“Il SUL Calabria ha inviato ad autorità governative e INAIL un suo corposo intervento di 5 pagine per sottolineare cosa si stia verificando nel riconoscimento delle malattie professionali per i lavoratori portuali di Gioia Tauro.

Infatti, non si comprende il motivo del rigetto o della irrisoria percentuale concessa a fronte di quanto risulta nelle tabelle INAIL, di quanto rilevato dai medici aziendali, della documentazione medica prodotta e della considerazione che le patologie riscontrate sono identiche o analoghe per tutti i soggetti interessati e, pertanto, tipiche del lavoro che svolge chi è dipendente da Aziende portuali. Si rileva che tali patologie colpiscono anche e soprattutto personale che non ha mai svolto altro lavoro se non quello del portuale.

Perciò il SUL ha scelto di intervenire ponendo delle questioni suffragate da dati e riferimenti di legge o di regolamenti vigenti.

Attendiamo che le istituzioni coinvolte vogliano approfondire quanto segnalato e ci siamo resi disponibili a consegnare tutta la documentazione in nostro possesso a dimostrazione che le nostre richieste hanno un fondamento solido ed ineccepibile e che le istituzioni e gli Istituti devono riconoscere i danni subiti in una attività oggettivamente logorante e che obbliga a posture e lavorazioni che, a lungo andare, possono influire sulla salute dei dipendenti”.

E’ quanto si legge in una nota di Aldo Libri per la segreteria regionale del SUL Calabria.