Caulonia Cantiere del Suono, nuovo appuntamento con il laboratorio “La voce corale: dalla tecnica vocale alla conoscenza di noi stessi” con la docente Ilaria Zuccaro

Terzo appuntamento con i Campus del progetto Caulonia Cantiere del Suono. Sabato 23 e Domenica 24 aprile, nel centro storico di Caulonia, sarà l’occasione per cantori, studenti e semplici appassionati di canto, di frequentare il laboratorio “La voce corale: dalla tecnica vocale alla conoscenza di noi stessi” con la docente Ilaria Zuccaro.

Dopo una partenza al ritmo delle più svariate percussioni è stata la volta del Maestro Andrea d’Alpaos, compositore, arrangiatore e direttore di cori che ha accompagnato i corsisti in un “viaggio” dal repertorio popolare al Gospel. Il prossimo fine settimana Ilaria Zuccaro, attraverso la voce porterà i partecipanti alla conoscenza di sé stessi. Il corso si rivolge a tutte le fasce di età essendo esperta in alfabetizzazione e preparazione vocale.

La docente si è diplomata col massimo dei voti in canto lirico presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria e laureata in lettere a indirizzo storico-musicale. Canta fin dall’infanzia in molteplici formazioni corali partecipando a tourneè in Italia e all’estero e a prestigiose rassegne. Presenta un curriculum ricco di studi ed esperienze che coinvolgerà ed affascinerà anche l’appassionato. Svolge abitualmente l’attività di preparatore vocale per alcuni cori polifonici e a voci pari in Piemonte e dal 2020 è docente di Fondamenti della Didattica del canto e vocalità corale alla Milano Choral Academy. E’ co-autrice di due volumi sulla propedeutica musicale nella scuola materna (“Musica per crescere”) e sull’alfabetizzazione musicale nel primo ciclo della scuola elementare (“ABCiCanto”) entrambi con la casa editrice “Il Pennino”. Ha curato la traduzione italiana del trattato “The Child’s Voice” di Emil Behnke e Lennox Browne, edito nel 2020 dalla Kim Williams Books. Ha inciso per a os “P ch s de vieillesse – Cori e quartetti vocali” e per la rivista Classic Voice” la “Via Crucis” di Liszt. Come solista ha cantato in diverse importanti stagioni concertistiche cittadine, regionali, nazionali e internazionali. Nel 2013 è stata selezionata, insieme all’organista Paolo Tarizzo, tra i 12 semifinalisti dell’undicesima edizione dell’International Xavier Darasse Organ Competition di Tolosa con un concept monografico su Hindemith intitolato “Metamorphosis” che nel 2015 è diventato un progetto concertistico in occasione dell’invito a presentarlo nella stagione dell’Orgelpark di Amsterdam. Nel 2016 ha cantato per MITO nel concerto “La voce degli archi” con Mario Brunello; nel 2017 ha debuttato i ruoli della infa e Venere nell’Euridice” di Caccini. el 2018 ha debuttato il Messiah come solista eseguendolo al Teatro Goldoni di Livorno con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e ha cantato il ruolo di una Sirena nel “Peter Pan” di Bernstain sotto la direzione di Gianandrea Noseda. Ha, inoltre, scritto e interpretato gli spettacoli musicali “Gastone e la Divina” e “SConcerto”. el 2019 è stata selezionata per partecipare al corso “Call for young performer – La voce nel repertorio del ‘900 e contemporaneo” sotto la guida di Alda Caiello ed ha cantato a Milano e Bobbio nella stagione del Divertimento Ensemble. Sarà un fine settimana di approfondimento e di conoscenza, in una location da scoprire nelle sue bellezze architettoniche e nelle sue tipicità. Sarà possibile alloggiare nelle case del “Paese Alberga”, gustare i piatti della tradizione e fruire di visite guidate. Tutti i presupposti per decidere di trascorrere un week-end alternativo a Caulonia con protagonista La Musica.

Per info: cauloniacantieredelsuono@gmail.com