Analisi Arpacal area prospiciente ex mercati generali a Crotone: assenza di amianto

Anche le analisi effettuate da ARPACAL nell’area prospiciente gli ex Mercati Generali di Crotone hanno confermato l’assenza di amianto nei campioni di terreno prelevati.

ARPACAL ha appena trasmesso il Rapporto di prova relativo ai campioni di Top Soil prelevati il 26 febbraio 2026 nell’area indicata.

Le analisi, condotte mediante diffrazione a raggi X, hanno evidenziato assenza di minerali ascrivibili all’amianto nel campione esaminato, con un limite di rilevabilità superiore all’1%.

Il campionamento è stato effettuato da tecnici ARPACAL e rientra nelle attività di verifica e monitoraggio ambientale svolte sull’area.

Questo ulteriore esito negativo conferma quanto già emerso dalle precedenti analisi, contribuendo a fornire un quadro sempre più chiaro sullo stato ambientale del sito e garantendo la massima trasparenza nei confronti della comunità.