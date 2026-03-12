Il sindaco di Crotone, Voce, aderisce al centrodestra

“Proseguire lungo un cammino fondato su contenuti chiari, su un programma solido e su una visione amministrativa moderna e pragmatica, valorizzando la buona amministrazione come elemento centrale per il futuro della città”. Con queste parole il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, eletto nel 2020 come candidato civico, motiva la sua adesione ufficiale al centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali di maggio. “Colgo positivamente e con senso di responsabilità i segnali che arrivano dal centrodestra a sostegno della mia ricandidatura a sindaco di Crotone”, sottolinea il primo cittadino. Voce ribadisce la positività della collaborazione istituzionale degli ultimi anni con governo regionale e provinciale: “Questi segnali – scrive – si inseriscono nel solco della proficua collaborazione con il governo regionale, con la certezza che questa filiera istituzionale possa rafforzarsi sinergicamente e ulteriormente fino al governo nazionale, autorevolmente guidato dalla premier Giorgia Meloni, che è riuscita a valorizzare al meglio l’intero centrodestra. Il buon governo che, a cascata, raggiunge la nostra Calabria, garantirà anche a Crotone maggiore forza, stabilità e concrete opportunità di sviluppo”.