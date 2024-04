Crotone, l’ultimo appuntamento con il progetto “L’umanità raccontata”

Una mostra fotografica, un reading letterario, la presentazione di un libro, 6 mesi, 15 plessi scolastici, oltre 900 studenti coinvolti.

Si conclude con successo e un bilancio positivo il progetto didattico itinerante “L’umanità raccontata”, promosso dal Comune di Crotone a cura dell’associazione “E io ci sto” che, attraverso una serie di incontri tematici, puntava a sensibilizzare i giovani sull’arte e il concetto di migrazione facendo tappa in 15 istituti del crotonese.

L’appuntamento conclusivo si è svolto oggi presso l’Auditorium dell’Istituto Pertini – Santoni alla presenza del sindaco Vincenzo Voce, della dirigente scolastica Annamaria Maltese, del presidente dell’associazione E io ci sto Fabrizio Oliverio, dell’ autore del libro “Quale umanità?” Vincenzo Montalcini e dell’attore Francesco Pupa.

Dal liceo classico Pitagora all’istituto Rosmini, passando per la Vittorio Alfieri fino al liceo scientifico Filolao. Sono solo alcuni dei 15 plessi scolastici crotonesi dove il progetto dell’associazione ha seminato i suoi frutti. Nello specifico durante i sei mesi di vita de “L’umanità raccontata”, promossa dall’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, c’è stato un coinvolgimento attivo di diversi istituti scolastici della provincia, in cui oltre all’allestimento della mostra fotografica collettiva Thàlatta! Thàlatta! a cura di Giada De Martino è stato presentato agli alunni “Quale umanità?”, libro di Vincenzo Montalcini, attraverso il reading dell’attore Francesco Pupa.

L’allestimento era sempre impreziosito da una scenografia creata dall’artista e scultore Gaspare Da Brescia dal nome “Poesie interrotte”raffigurante una imbarcazione spezzata con impresse le frasi della poesia “Alì dagli occhi azzurri” di Pier Paolo Pasolini.

Ha detto Fabrizio Oliverio, presidente dell’associazione E io ci sto: “Tutte le scuole in cui il progetto “L’umanità Raccontata” è approdato hanno trovato un grande riscontro tra i professori e gli studenti. Tante sono state le domande che gli studenti hanno rivolto ai protagonisti di questa magnifica avventura. La didattica alternativa ancora una volta si dimostra un’ottima alleata degli insegnanti che attraverso immagini, testi, elaborati e confronti diretti riescono a trarre il massimo dai propri alunni. Molte sono state le curiosità e le domande, sia sull’argomento migranti che sulle modalità di scrittura di un testo o su come scattare una determinata foto. Abbiamo registrato oltre novecento presenze tra ragazzi e ragazze tra scuole secondarie di primo e secondo grado, ognuno con il proprio contributo non solo fisico ma anche artistico (molti studenti hanno creato degli elaborati che poi saranno esposti in una mostra finale). Questa è la dimostrazione tangibile di ciò che vogliamo fare con l’associazione, ovvero dare la possibilità agli studenti di approcciarsi a una didattica alternativa sia importante per l’istruzione”.

Ha dichiarato il sindaco Vincenzo Voce – “Con questo progetto abbiamo ripercorso giorni difficili e di dolore per la città di Crotone ma anche evidenziato la straordinaria solidarietà della comunità crotonese. Con migliaia di ragazzi delle scuole cittadine abbiamo rivissuto quei giorni nei quali la parola umanità ha avuto un senso concreto. L’umanità non deve avere colore politico”.

Gli istituti che hanno partecipato al progetto: Cpia; IC Pananice; Istituto Alfieri; Istituto Ciliberto; Istituto Cutuli; Istituto Don Milani; Istituto Donegani; Istituto Lucifero; Istituto Pertini; Istituto Rosmini; Liceo Classico Pitagora; Liceo; Scientifico Filolao; Istituto Giovanni XXIII; Istituto G.V. Gravina.