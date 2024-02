Turismo per famiglie a Crotone, l’assessore Bruni: “Iniziativa per creare strutture a ‘misura di bambino'”

L’Amministrazione Comunale intende promuovere le iniziative che possono rilanciare il sistema ricettivo locale mediante la creazione di strutture “a misura di bambino” specializzate nelle vacanze delle famiglie.

Lo comunica l’assessore al Turismo Maria Bruni.

“Considerato che il target dei turisti che sceglie Crotone è costituito prevalentemente dalle famiglie, se vogliamo incrementare i visitatori, diventa indispensabile” – afferma l’assessore Bruni “che le strutture ricettive offrano servizi orientati a soddisfare anche le esigenze dei più piccoli. Rispetto al passato, il loro parere è sempre più importante e dunque è urgente che Crotone si doti anche di idonee strutture quali i family hotel con servizi orientati al loro benessere ed intrattenimento”

“La Regione Calabria, proprio in questo momento, sta offrendo un’opportunità alle strutture ricettive alberghiere per ammodernarsi, concedendo importanti incentivi per opere e servizi. Sono previsti finanziamenti per opere edili, impianti, arredi, macchinari, attrezzature, consulenza. Le strutture alberghiere su Crotone, dunque, possono cogliere questa opportunità e rifunzionalizzare l’ospitalità anche mediante l’installazione di sistemi domotici per l’assistenza per i bambini con disabilità” aggiunge l’assessore.

“Inoltre” – afferma la Bruni – “se Crotone vuole accogliere le famiglie, oltre all’adeguamento strutturale degli alberghi anche gli enti e le associazioni che erogano servizi turistici devono adeguarli a questo target ad esempio prevedendo itinerari e circuiti locali tematizzati, spettacoli multimediali, cammini nella natura, facili e adatti anche ai bambini”.

Info sul bando della Regione Calabria:

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alladeguamento-delle-strutture-ricettive-alberghiere-nellottica-dei-family-hotel/