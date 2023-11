Parcheggi a Crotone, Cavallo: “Bene tariffe sperimentali, ma non basta”

“Torno a parlare di parcheggi, doverosamente e necessariamente.

E nello specifico, ancora una volta dei commercianti di Via Firenze, che qualche mese fa, attraverso la mia persona, avevano lamentato tutta la loro delusione e palese difficoltà quotidiana, causata dagli oltremodo penalizzanti parcheggi a pagamento che insistono proprio a ridosso delle loro attività, dove gli stessi commercianti, lo voglio ricordare, trascorrono gran parte della giornata.

Ebbene, a seguito della mia interlocuzione col sindaco Voce, il quale si è reso disponibile, si è così arrivati alle tariffe sperimentali, annunciate pubblicamente dall’amministrazione comunale, e che si sono di fatto materializzate in abbonamenti annuali agevolati, che possono e devono rappresentare però soltanto l’inizio di un percorso positivo e collaborativo, costruito solo ed esclusivamente nell’interesse dei cittadini.

Tuttavia, ad onor del vero, pur apprezzando la buona volontà dimostrata dal sindaco, gli abbonamenti in “saldo” non costituiscono ancora la definitiva soluzione alla suddetta problematica.

Nel frattempo, e come sempre, continuerò ad attenzionare da vicino la situazione perché, come mi ha riferito più di un commerciante di Via Firenze, “la tariffa è buona, ma il problema rimane”. Lo afferma in una nota Marisa Luana Cavallo, Consigliere Comunale di Crotone.