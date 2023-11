Capodanno 2024, Confcommercio Crotone chiede la convocazione urgente di un tavolo allargato

Il presidente di Confcommercio Calabria Centrale Area Territoriale Crotone Antonio Casillo in relazione all’evento “L’anno che verrà” che porterà nella città pitagorica la Rai in occasione del Capodanno 2024, ha indirizzato una lettera al sindaco Vincenzo Voce per chiedere chiarimenti circa l’organizzazione, ritenendo necessaria l’istituzione urgente di un tavolo con tutti i soggetti interessati a vario titolo.

“Ci preme innanzitutto esprimere soddisfazione e compiacimento rispetto ad un’iniziativa inaspettata in grado di dare visibilità e lustro alla nostra città risaltandone potenzialità e identità troppo spesso ingiustificatamente sottovalutate – si legge nella lettera – . Non di meno, considerata la portata dell’evento, vorremmo avere più dettagliate informazioni circa le determinazioni di natura organizzativa che l’amministrazione comunale intenderà assumere al fine di garantire la riuscita dell’avvenimento conciliando al contempo le esigenze degli operatori commerciali e dell’intera cittadinanza in uno dei periodi per loro più significativi dell’anno. Chiediamo pertanto la disponibilità a istituire con urgenza un tavolo allargato in cui vengano forniti chiarimenti sulla realizzazione della manifestazione e cosa questa potrebbe comportare”.