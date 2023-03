Crotone, danneggiato il camper di “On the Road”. L’assessore Pollinzi: “Gesto ignobile contro volontari che aiutano bisognosi”

“Nell’apprendere del danneggiamento del camper di On the Road, il mezzo con il quale i volontari distribuiscono da anni pasti caldi ai migranti ed alle persone in difficoltà, il sentimento che si prova è di profonda amarezza.

Un gesto ignobile che contrasta con la grande prova di sensibilità che l’intera comunità crotonese ha sempre dimostrato non solo in queste ultime settimane.

Purtroppo esistono esigue minoranze che non hanno nessun rispetto e nessuna morale e che fanno emergere in questi gesti ignobili tutta la loro idiozia.

Ai volontari di On the Road giunga la vicinanza personale, del sindaco, della Giunta e di tutta la comunità cittadina e l’invito a proseguire nella loro meritoria attività”.

Lo scrive, in una nota, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Crotone, Filly Pollinzi.