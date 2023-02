Crotone, provvedimenti alla viabilità cittadina per la Carnival Race

Al fine di consentire lo svolgimento della “BPER Banca International Carnival Race” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina

– il divieto di sosta con rimozione coatta il 17 febbraio 2023 in via Roma dall’incrocio con via E. Borrelli fino all’incrocio con via Ercole Scalfaro, in via Pantusa da via Venezia a via Roma, in via traversa Firenze da via Firenze a via Roma dalle ore ore 15.30 alle ore 20.30

– il divieto di transito il 17 febbraio 2023 in via Roma dall’incrocio con via E. Borrelli fino all’incrocio con via Ercole Scalfaro, in via Pantusa da via Venezia a via Roma, in via traversa Firenze da via Firenze a via Roma dalle ore ore 15.30 alle ore 20.30