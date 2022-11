Solidarietà e vicinanza di Confcommercio Crotone al titolare dello storico locale “Gambero Rosso”

Nella giornata di martedì il Presidente del S.I.B. (Sindacato Italiani Balneari) di Confcommercio Crotone Luca Manica ed il Direttore di Confcommercio Calabria Centrale Giovanni Ferrarelli, si sono recati personalmente presso lo storico locale “Gambero Rosso” per manifestare vicinanza e solidarietà al titolare Sergio Mendicino a seguito dei danni subiti a causa della tromba d’aria verificatasi nelle prime ore del mattino di martedì.

Durante l’incontro, oltre che esprimere la propria vicinanza, Luca Manica e Giovanni Ferrarelli hanno voluto visitare i locali danneggiati dalla tromba d’aria al fine di poter individuare, come accaduto per altri episodi di calamità naturale, azioni adeguate ad ottenere un sostegno concreto per i danni subiti dall’impresa.

“I lidi balneari –afferma Luca Manica – rappresentano una delle tipologie di impresa più esposte ai danni derivanti da calamità naturali. Rattrista l’idea che un locale che rappresenta la storia della nostra città, gestita da oltre 60 anni dall’amico e collega Sergio Mendicino, debba far fronte a questo tipo di difficoltà proprio in prossimità di un periodo fondamentale per gli operatori economici.”

“Già negli anni scorsi, – commenta Giovanni Ferrarelli – in occasione di altri eventi calamitosi, Confcommercio Crotone è riuscita a distribuire agli imprenditori danneggiati più di 300 mila euro di ristori ed anche in questo caso si attiverà, fin da subito, per cercare di far ottenere un sostegno concreto ad un imprenditore che, per dedizione e spirito di sacrificio, rappresenta un esempio positivo per il mondo imprenditoriale crotonese.”