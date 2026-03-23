Prevenzione e Legalità: il Progetto “PATHOS-LOGICO” attraversa l’Alto Tirreno Cosentino con quattro convegni scolastici

Il progetto PATHOS-LOGICO, iniziativa all’avanguardia nel contrasto alle dipendenze patologiche e nel sostegno al disagio giovanile, entra nel vivo della sua fase di sensibilizzazione territoriale con un importante tour di conferenze. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, quattro istituti scolastici dell’Alto Tirreno Cosentino ospiteranno convegni istituzionali volti a promuovere una cultura della prevenzione e della legalità tra i minori e gli adolescenti.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Accoglienza “L’Ulivo” di Tortora in stretta co-progettazione con l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Praia/Scalea, che vede il Comune di Praia a Mare operare in qualità di ente capofila. Il progetto mira a scardinare i meccanismi delle dipendenze, da sostanze o comportamentali (come il gioco d’azzardo e l’uso compulsivo del digitale), attraverso un approccio integrato di rete che coinvolge le principali agenzie educative del territorio.

Il Calendario degli Incontri

Il “tour della prevenzione” seguirà il seguente calendario:

26 Marzo (ore 10:00 – 12:00): Tortora, presso le scuole medie “Amedeo Fulco” (IC Marco Arrio Clymeno).

Tortora, presso le scuole medie “Amedeo Fulco” (IC Marco Arrio Clymeno). 30 Marzo (ore 11:00 – 13:00): Belvedere Marittimo, presso l’I.M. Licei “Tommaso Campanella”.

Belvedere Marittimo, presso l’I.M. Licei “Tommaso Campanella”. 31 Marzo (ore 09:30 – 12:00): Diamante, presso l’Aula Magna dell’IISS (Istituto di Istruzione Secondaria Superiore).

Diamante, presso l’Aula Magna dell’IISS (Istituto di Istruzione Secondaria Superiore). 09 Aprile (ore 10:00 – 12:00): Santa Maria del Cedro (luogo in fase di conferma presso l’IC “Paolo Borsellino”).

Gli Studenti Protagonisti e la Visione del Progetto

Peculiarità del progetto PATHOS-LOGICO è il ruolo attivo riservato agli studenti: i convegni non saranno semplici lezioni frontali, ma momenti di “restituzione operativa” basati sulla metodologia del flipped learning (apprendimento capovolto). I giovani stessi porteranno il proprio punto di vista, condividendo le riflessioni maturate durante i laboratori interattivi condotti dagli esperti del Centro.

“L’obiettivo è trasformare la scuola in un presidio di salute e consapevolezza”, dichiara il Presidente del Centro L’Ulivo, Giuseppe Peri. “Il progetto nasce dalla volontà di unire la passione educativa al rigore scientifico affinché nessuno si senta solo di fronte alla fragilità, promuovendo percorsi di legalità e libertà per le nuove generazioni”.

Informazioni sui Relatori e Social Media

Ciascun evento vedrà l’alternarsi di esperti, professionisti del settore clinico-sociale e autorità locali. Per conoscere i dettagli sui relatori presenti in ciascuna tappa e restare aggiornati sulle attività del tour, si invita la cittadinanza a consultare le pagine ufficiali Instagram e Facebook del progetto PATHOS-LOGICO.