Domani i Giovani Industriali e Commercialisti discutono di “Strumenti per la crescita delle imprese” in Confindustria Cosenza

“Strumenti per la crescita delle imprese” è il tema che i Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza approfondiranno DOMANI martedì 24 marzo 2026 alle ore 15 nel corso del seminario che si svolgerà nella sede di Confindustria Cosenza.

Il focus riguarderà le agevolazioni attualmente disponibili a favore delle imprese, quali il Bando ISI INAIL, la ZES Unica e l’iperammortamento, la Nuova Sabatini e la 4.0 agricola.

A portare i saluti saranno il Presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante ed il Presidente UGDCEC di Cosenza Giuseppe Orsino, mentre l’introduzione ai lavori sarà affidata alla Vice Presidente GI Confindustria Cosenza Debora Carbone.

Gli interventi tecnici saranno curati dai componenti del Consiglio Direttivo UGDCEC di Cosenza Giulio Curcio Terremoto, Ugo Donato e Francesco Lecce.

Concluderà i lavori, moderati dal Vice Direttore di Confindustria Cosenza Giovanni Guagliardi, il Presidente GI Confindustria Cosenza Giorgio Franzese.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere conoscenza e consapevolezza sulle principali agevolazioni per il sistema delle imprese, evidenziandone le opportunità di crescita e di competitività, favorendo un utilizzo integrato e strategico delle misure, sempre più strategiche per sostenere gli investimenti, l’innovazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.