Straface: “Fondamentale iniziare i lavori nel Tribunale di Corigliano-Rossano”

“E’ fondamentale che si inizino nell’immediato i lavori di sistemazione e pulizia dello stabile del Tribunale di Corigliano-Rossano affinché ci si faccia trovare pronti per la visita di ispezione della Commissione Giustizia, dei rappresentanti del Governo e del Ministero della Giustizia prevista da qui a poche settimane”. Lo sostiene Pasqualina Straface, presidente della Terza Commissione del Consiglio regionale che, con una nota, interviene “in merito alle possibili difficoltà cui potrebbe andare incontro l’iter di riapertura del Tribunale dell’area urbana di Rossano”.

“L’ispezione ministeriale è alle porte – aggiunge Straface – e i lavori dovrebbero già essere in atto per presentare in condizioni degne l’edificio di via Santo Stefano, come già sollecitato dal senatore Rapani, il cui appello non deve cadere nel vuoto poiché la riapertura del Tribunale è fondamentale per tutte le ricadute in termini di occupazione, legalità e incremento economico che esso porterebbe. I tempi sono stretti dato che l’ultima riunione ha avuto luogo diverse settimane fa e da allora non si è ancora messo mano alla struttura, per cui invito il sindaco Stasi a mettersi in moto affinché la terza città della Calabria possa riavere finalmente il suo presidio di giustizia”.