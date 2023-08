Corigliano Rossano (Cs), approvato in Giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero dell’ex carcere a San Domenico

È stato approvato in giunta, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi ricadenti nei progetti PINQua per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere, nel quartiere di San Domenico, centro storico di Rossano. Grazie ai fondi del progetto PinQua, per i quali l’amministrazione è risultata aggiudicataria di un finanziamento di 45 milioni di euro, ora l’edificio potrà essere riqualificato aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani e a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati nelle periferie. Lo storico edificio, non più utilizzato dallo Stato, ha una superficie complessiva di circa 1.100 mq – composto da due corpi di fabbrica con due cortili interni ed un’area esterna a giardino – e si trova all’interno di uno storico quartiere cittadino. Gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Programma PinQua mettono in rilievo come lo stesso sia finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo

suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Per la realizzazione dell’opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare e non è necessaria alcuna procedura espropriativa essendo stato l’immobile acquistato dal Comune il 2022. Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere collaudati e rendicontati entro il 31 marzo 2026.

«La fase di attuazione è in corso e monitoreremo la realizzazione degli interventi, la loro qualità architettonica e progettuale complessiva – ha dichiarato l’assessore all’Assetto al Territorio, Tatiana Novello – è un progetto di rigenerazione importante, per il quale stiamo procedendo nei tempi previsti, e costituisce un primo tassello per rivitalizzare i nostri centri storici»

«Quando ci siamo insediati, l’ipotesi di acquisire e ristrutturare alcuni fabbricati – dichiara il sindaco Flavio Stasi – non era mai stata nemmeno immaginata. Dopo aver concluso il percorso per l’acquisizione al patrimonio comunale del Faro, andiamo avanti in un altro progetto importante, quello della ristrutturazione e valorizzazione dell’ex Carcere, che abbiamo già acquisito grazie al finanziamento intercettato. Un progetto ambizioso ed a lungo termine, che darà i suoi frutti in termini di riqualificazione e valorizzazione del quartiere San Domenico»