“Deejay Time” arriva a Corigliano-Rossano: festa dance con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

Arriva anche a Corigliano-Rossano, all’interno del programma Coro Music Fest, Deejay Time, il programma storico di Radio Deejay che attraverso l’ormai noto AdvenTour propone il suo show itinerante in giro per l’Italia anche per l’edizione 2023.

Ad ospitare la serata ad ingresso gratuito, sul lungomare Sant’Angelo, che si sta già preparando ad accogliere i quattro protagonisti dell’evento dedicato alla musica dance anni ’90.

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, saranno al centro dell’evento esplosivo che farà emozionare chi vorrà fare un salto nel passato, per sentirsi catapultati direttamente in un’altra epoca e rivivere il fenomeno che in quegli anni riempiva di giovani le discoteche in orari pomeridiani.

Personaggi iconici che hanno fatto la storia del genere musicale che ha avuto il suo exploit proprio in quel decennio, senza vederne mai il declino. Gli intramontabili e ballabili brani infatti sono ancora un evergreen, nonostante siano passati da allora ormai 30 anni e siano arrivati dopo altri generi musicali. Proprio come allora, quando si ritrovavano a salire insieme sui palchi con i loro dj set, i quattro artisti sapranno regalare al pubblico le stesse emozioni di sempre.

Appuntamento quindi per il 28 luglio sul lungomare Sant’Angelo dalle 23,00, quando orde di millennials e generazione Z uniti dalla stessa passione, si ritroveranno a ballare e cantare grazie ai vari dj set che si susseguiranno, le hit che hanno fatto la storia della musica dance.

L’evento Deejay Time, di Coro Music Fest, rientra nella programmazione del Coro Summer Fest edizione 2023 della città di Corigliano-Rossano, che sta coinvolgendo, grazie ad una ricca programmazione e agli appuntamenti dedicati sia ai più piccoli, che ai giovani e agli adulti, un target decisamente variegato.