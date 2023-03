MoranoLaB: “Il Sindaco delle querele ha perso di nuovo. Assolti tutti i cittadini denunciati per la questione Ecodistretto”

“Altra sconfitta del sindaco di Morano Calabro. Dopo avere denunciato i propri cittadini che avevano manifestato dissenso contro l’ecodistretto, arriva l’assoluzione.

Nella motivazioni della sentenza si legge: il reato si è estinto per remissione tacita di querela. In sostanza, il sindaco nonostante fino a poco tempo fa, ancora millantava risarcimenti in denari, credendo di poter disporre di grazie e di giustizia su tutto e tutti, non si è mai presentato in Tribunale.

La paura di perdere nel contradditorio contro i propri concittadini, ha prevalso alla sua stessa intenzione di persistere nella querela. E’ stata sconfitta l’idea politica del De Bartolo, ovvero, quella di un processo penale come strumento di educazione civile e sociale.

Invitiamo tutte e tutti i cittadini moranesi, a diffidare dalle scontate e commiserevoli giustificazione, che presto saranno rilasciate dai nostri amministratori, nelle sedi più disparate.

Ormai questo paese viene quotidianamente umiliato, dalla completa mancanza di etica della maggioranza, ma soprattutto, come in questo caso, dalla mancanza di empatia verso la propria cittadinanza. Una amministrazione egoista, che sottovaluta i bisogni dei propri cittadini, per il proprio benessere elettorale.

Giustizia è stata fatta, tutti assolti, tutti liberi di esprimere la propria opinione. La vittoria democratica della Comunità Moranese, adesso è TOTALE”.

Lo afferma in una nota Giannatale Tramaglino, capogruppo MoranoLaB.