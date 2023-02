Ordine degli Avvocati di Castrovillari: “Solidarietà al collega Salcina per atto intimidatorio”

“Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari ed i Consiglieri tutti, appreso, che l’avvocato Andrea Salcina ha recentemente subito un inqualificabile atto intimidatorio, che il gravissimo gesto perpetrato ai danni del collega – consumatosi in maniera anonima, ed in orario notturno – è espressione di una barbara violenza, che la nostra coscienza civile ripugna e che non intende supinamente accettare, soprattutto in considerazione dell’alta missione di tutela dei diritti che, giornalmente, noi avvocati siamo chiamati a svolgere, nel constatare, preoccupati, come la nostra società stia attraversando una pericolosa deriva dove, purtroppo, condotte similari hanno interessato altri cittadini ed altri colleghi esprimono totale solidarietà al collega e alla sua famiglia per quanto iniquamente occorso e auspicano fiduciosi che la giustizia faccia il proprio corso, con la celere scoperta dei reali autori di tali inqualificabili condotte”.

Lo scrive il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Nicoletta Bauleo.