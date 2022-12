Quarto incontro annuale dei soci di IG Alumni Unical, l’associazione dei laureati in Ingegneria Gestionale

Il 27 dicembre u.s., presso lo University Club dell’Università della Calabria, si è svolta la convention annuale dell’associazione IG Alumni Unical, che riunisce in sé molti dei laureati in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria.

L’associazione, nata nel gennaio del 2019, ha l’obiettivo di creare una community solida tra i laureati dei diversi anni che consenta agli ingegneri gestionali più giovani di potersi confrontare con i senior, una relazione peer to peer tra gli ingegneri con seniority paragonabile e, infine, concedersi momenti “inspiring”, come quello previsto per l’edizione 2022.

Il meeting, infatti, ha visto una prima fase di bilancio delle attività svolte nel biennio in via di conclusione dal Consiglio Direttivo guidato da Roberto Ceravolo, Strategic Commercial Manager di Vodafone Automotive, poi uno speach, molto apprezzato, da parte di Stefano Zordan, co-founder dell’Adriano Olivetti Leadership Institute, centrato sulla Leadership Adattiva, un modello lanciato ad Harvard dai professori Heifetz, Linsky e Grashow, che Zordan ha perfezionato in Italia e diffonde all’interno di aziende e organizzazioni.

Il modello, che ben si sposa con la visione di Adriano Olivetti, l’ingegnere, come ancora oggi lo ricordano a Ivrea a dispetto della sua poliedricità e impegno in molteplici ambiti, rompe gli schemi rispetto alla leadership classica, provando a ottenere migliori performance introducendo un disequilibrio mirato all’interno dei sistemi, a dispetto della resistenza e della perdita di breve periodo causate da tali azioni.

Lo speach è stato molto animato, con interventi da parte di numerosi ingegneri gestionali tra i circa 100 presenti, in sala e collegati a distanza.

Al termine del meeting è stato consegnato il premio Alumnus dell’anno 2022, conferito al prof. Luigi Filice, co-fondatore dell’associazione, che succede ad Alessandro Grosso, Vice President Sales Mainstream & Car Flow di Stellantis, che ha vinto l‘edizione 2021.

A breve sono previste le elezioni del terzo presidente di IG Alumni, che darà vita al nuovo direttivo e al biennio di attività dell’Associazione. Dopo il networking lunch, vissuto tra i cubi in cui ciascuno dei presenti ha vissuto gli anni della sua formazione universitaria, ci si è dati appuntamento per le attività 2023-24.