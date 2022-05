La sanità malata del romanzo Sotto la luce fredda di Salvatore Belcastro, la presentazione il 21 a Cosenza

Un dibattito su un tema quanto mai attuale e scottante, quello che si terrà sabato prossimo, 21 maggio alle ore 17:00 nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico a Cosenza. L’occasione è fornita dalla presentazione del romanzo di Salvatore Belcastro Sotto la luce fredda, edito da Luigi Pellegrini. A discutere di sanità con l’autore, già Primario di Chirurgia e professore all’Università di Ferrara, sarà un qualificato parterre di relatori, i cui interventi saranno preceduti dal saluto di Antonietta Cozza, delegata alla Cultura del Comune di Cosenza. Si altereranno Don Giacomo Panizza, co fondatore e presidente della Comunità Progetto sud con sede a Lamezia ma operativa nell’intera regione per favorire la diffusione di politiche di inclusione e integrazione tra soggetti differenti, per realizzare progetti di economia sociale, di contrasto alle mafie e di promozione della giustizia; la dottoressa Paola Viggiani, che ricopre il delicato ruolo di responsabile del Pronto Soccorso all’ospedale di Cosenza; il docente di Diritto pubblico all’Unical Walter Nocito, studioso delle pubbliche amministrazioni; il medico e scrittore reggino Santo Gioffrè, autore, tra l’altro, del fortunato romanzo Artemisia Sanchez che ha avuto una trasposizione televisiva su Rai1; la scrittrice Marisa Fasanella, autrice di racconti e romanzi l’ultimo dei quali è Madri per i tipi di Castelvecchi. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Heritage Calabria, dall’associazione Ri- formap e dalla casa editrice Pellegrini, sarà coordinata dalla giornalista Pia Tucci.