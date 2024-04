Reggio, “Ci prendiamo cura di te”: venerdì l’Open day del consultorio “Gebbione”

Si terrà il prossimo 26 aprile, dalle ore 10 alle ore 16, il quinto appuntamento del progetto “Ci prendiamo cura di te”, con un OPEN DAY, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Pandora” ed in collaborazione con il coordinamento dei consultori familiari dell’ASP di Reggio Calabria.

Il consultorio “Gebbione”, sito in Via Padova 10 (RC), spalancherà le porte alla città con una giornata ricca di molteplici servizi rivolti a tutte le fasce d’età: dalla nascita all’età della menopausa:

supporto all’allattamento e alla genitorialità

screening neonatale ecografico di anche per i bambini dal 1° mese compiuto di vita fino al terzo mese

screening ecografico dei reni per i bambini dal 1° mese compiuto di vita fino al 1° anno di età

supporto sulla prevenzione e gli screening per le donne in età fertile ed in menopausa

pap test per le donne tra i 25 ei i 29 anni

screening per il papilloma virus per le donne tra i 30 ed i 64 anni

Per accedere ai servizi non occorre prenotarsi ne avere alcuna prescrizione medica.

Per informazioni è possibile scrivere, su whatsapp, al numero 327 321 4562 o cliccando qui https://wa.me/message/CUGQ56KCDPHBC1