Il Comune di Rizziconi presenta il libro per bambini “Le avventure di Balù”

Venerdì 20 maggio alle ore 09:15 nell’auditorium Casa famiglia di Nazareth del Comune di Rizziconi si svolgerà la presentazione del libro per l’infanzia “Le avventure di Balù” La Caravella editrice, scritto da Gaetano Catalani e Anna Maria Deodato. Il libro, in sintonia con le funzioni educative dei genitori e in linea con le proposte pedagogiche della scuola, valorizza i buoni sentimenti e i valori che sono alla base della vita umana. La fiaba, che sta appassionando i bambini ed è stata adottata in numerose scuole per il suo alto valore formativo, ha come protagonista un simpatico cagnolino di nome Balù che, in compagnia dell’impavido amico Sugar, vive una serie di avventure che fanno sperimentare emozioni positive.

Dopo i saluti del sindaco, presenti gli autori, relazioneranno: ing. Giuseppe Martino, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo del Comune di Rizziconi; prof.ssa Miryam Costa, docente di matematica e scienze; dott. Giuseppe Macrì, assistente sociale del Comune di Rizziconi; avv. Ferdinando Iacopino, presidente del “Lions Club” di Gioia Tauro – Piana. Moderatrice: l’avv. Maria Rosa Rao, delegata alla Cultura del Comune di Rizziconi;

Nel corso dell’evento, che coinvolgerà le classi terze – quarte e quinte della scuola primaria Istituto comprensivo Rizziconi, sarà proiettato il video cartone “Le avventure di Balù” e i bambini potranno intervistare gli autori.