Corigliano-Rossano, continua percorso per attivare buone pratiche: incontra tra amministrazione e ordine commercialisti

Il Comune di Corigliano-Rossano continua nel suo percorso di attivare buone pratiche, che avvicinino l’ente ai cittadini. Su questa linea lunedì mattina si è tenuto, nella sala Giunta di Palazzo Bianchi un proficuo incontro con i rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari e due rappresentanti della Soget, i dottori Morello e Di Lello. Erano presenti per il comune il Vicesindaco, con delega ai Tributi ed equità fiscale, Maria Salimbeni, il funzionario Silvio Campana ed il consigliere di maggioranza Cesare Sapia. L’incontro voluto dal Presidente dell’Ordine professionale dei Commercialisti, Vincenzo Cesarini, che ha brevemente illustrato il nuovo corso intrapreso dall’Ordine, ha il fine di attivare un canale di ricezione strutturato per la gestione delle istanze in autotutela presentate dagli iscritti avverso gli atti tributari comunali. Le esigenze manifestate dai consulenti sono state condivise dall’amministrazione comunale e dai rappresentanti della SO.G.E.T. concessionario unico dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali. Il Vicesindaco, Maria Salimbeni nel ringraziare il Presidente ed i rappresentanti dei professionisti per la preziosa collaborazione offerta ha tenuto ad evidenziare la necessità di organizzare l’erogazione dei richiesti servizi professionali all’interno dei moderni sistemi di gestione privilegiando i canali telematici. A questo scopo è allo studio un apposito protocollo d’intesa da sottoporre a condivisione e sottoscrizione tra le parti.