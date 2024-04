Ponte Stretto, Minasi (Lega): “Via libera Pe è importante risultato”

“Importante risultato per il Meridione e per il Paese tutto arriva dall’Europa e riguarda proprio il Ponte sullo Stretto di Messina: via libera dal Pe alle linee guida aggiornate per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), che comprende appunto questa importantissima opera portata avanti con determinazione dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. L’intesa raggiunta con gli Stati membri prevede, tra i punti, anche l’inclusione di un riferimento allo Stretto di Messina, per aggiungere al cosiddetto corridoio ‘Scandinavo-Mediterraneo’ un ‘collegamento fisso o un ponte ‘ per collegare Villa San Giovanni a Messina, che potrebbe dunque accedere ai finanziamenti europei. Con la Lega, l’Italia riparte. Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo”.

Così in una nota la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama.