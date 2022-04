Il Sindaco Franz Caruso alle celebrazioni per i 210 anni della Camera di Commercio di Cosenza

Il Sindaco Franz Caruso ha preso parte ieri sera al Consiglio camerale aperto, tenutosi nella Sala “Petraglia” della Camera di Commercio di Cosenza, nell’ambito delle celebrazioni dei 210 anni dell’Ente camerale. Con l’occasione è stata scoperta la targa dei Presidenti della Camera di Commercio ed è stato, inoltre, sottoscritto il protocollo tra il Presdente dell’Ente camerale Klaus Algieri e il Presidente del Tribunale di Cosenza, Maria Luisa Mingrone, in materia di ADR (Risoluzione alternativa delle controversie). Nel corso della manifestazione è stato consegnato dal Prefetto, Vittoria Ciaramella, il decreto del Presidente della Repubblica contenente il riconoscimento del logo storico camerale. Alla cerimonia hanno preso parte il Capo Ufficio Vicario del cerimoniale di Stato e per le onorificenze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enrico Passaro, e Rita Raffaella Russo, storico araldista dell’Ufficio Onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel suo indirizzo di saluto, il Sindaco Franz Caruso ha sottolineato come il 2022 rappresenti per Cosenza “un anno ricco di ricorrenze storiche di altissimo ed intenso valore: ad iniziare dall’ottavo centenario della sua Cattedrale sino ad approdare al 210° anniversario della Camera di Commercio. Quella Camerale – ha detto ancora il primo cittadino – è un’istituzione che da sempre occupa un ruolo di primaria importanza nell’idennità civica cosentina. Un ente – ha aggiunto Franz Caruso – che associa le migliori energie del territorio e impreziosisce le nostre imprese, tutelando i loro interessi collettivi, creando opportunità di affari e prestando loro servizi indispensabili. Cosenza è una realtà economica estremamente dinamica, malgrado una contingenza regionale che rimane ancora – purtroppo- poco articolata e uno dei meriti risiede certamente nell’alta qualità che la Camera di Commercio ha sempre espresso, con un valore aggiunto: la sua longevità. Quella di Cosenza, infatti, è una delle realtà camerali più antiche d’Italia. Fondata nel decennio francese e da allora sempre attiva, è un elemento che fa di questa istituzione un pezzo di autoctona civiltà profondamente ancorato all’anima produttiva della nostra Cosenza. Stasera celebriamo questa storia che è un aspetto fondamentale della memoria collettiva della città: la scopertura della targa dei presidenti e la consegna dell’emblema sono il riconoscimento migliore che potessimo offrire a questa gloriosa realtà. La presenza poi del Dottor Passàro e della dottoressa Russo – ha concluso Franz Caruso – completano, con sommo lustro, questo momento. Da Sindaco accogliere così eminenti funzionari del Cerimoniale Nazionale rende questo momento ancora più indelebile e carico di importanza e prestigio. Un altissimo onore che mi porta ad esprimere la gratitudine dell’intera città per la loro preziosa presenza. Esprimo, infine, a nome di Cosenza i migliori auguri ala sua Camera di Commercio nell’assoluta certezza che il futuro continuerà ad essere degno della sua straordinaria storia”.