Catanzaro: rinviato a fine febbraio/inizio marzo il Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Mimmo Battaglia

Il Consiglio comunale, in programma per il prossimo 3 gennaio, così come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 23 dicembre scorso e finalizzato al conferimento della cittadinanza onoraria a S.E. Cardinale don Mimmo Battaglia, è rinviato a una data compresa tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo del nuovo anno per consentire la più ampia partecipazione alle Autorità coinvolte.