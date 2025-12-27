Lamezia Terme: domenica chiusura dell’anno giubilare in cattedrale

Il Vescovo, monsignor Serafino Parisi, domenica prossima (28 dicembre) alle ore 18.00 presiederà la Santa Messa in Cattedrale per la chiusura dell’anno giubilare.
Papa Francesco, infatti, nella Bolla “Spes non confundit” di indizione del Giubileo, aveva stabilito che l’anno giubilare dovesse essere concluso nelle Chiese particolari domenica 28 dicembre.
Le celebrazioni pomeridiane nelle singole comunità parrocchiali non si terrano e tutto il popolo santo, unitamente al clero, è invitato a partecipare in Cattedrale, alle ore 18.00, per rendere lode al Signore per questo tempo di grazia.