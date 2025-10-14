Ottima affermazione ginnica per la Kines Catanzaro. I complimenti dell’assessore Battaglia

Si è svolta a Chieti nei giorni scorsi la gara ginnica di Zona Tecnica 5, che ha visto la partecipazione delle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Molise e Basilicata. Tra le atlete che vi hanno partecipato, anche Chiara Corradino, 15 anni e Alessandra Coppola, 14 anni entrambe giovanissime ginnaste cresciute nel vivaio della ginnastica ritmica della società Kines di Catanzaro.

Nella competizione, le due ragazze si sono fronteggiate con ginnaste di grande valore tecnico e in questo importante appuntamento Chiara Corradino è riuscita a conquistare un meritatissimo bronzo, staccando il pass per la fase nazionale che si svolgerà ad Ancona nei primi giorni di novembre. Anche Alessandra Coppola ha ben figurato in una gara di alto livello, classificandosi settima e confermando così il bel percorso di crescita portato avanti fin qui.

Il brillante risultato delle due atlete è stato commentato con entusiasmo dall’assessore allo Sport, Antonio Battaglia, che oltre ai suoi complimenti ha aggiunto che “le soddisfazioni nello sport e nella vita sono sempre frutto della passione e dell’impegno: le giovani atlete e tutto lo staff della Kines hanno sposato questo credo e l’Amministrazione sarà ben lieta di affiancare e incentivare, nel novero delle proprie possibilità, i loro percorsi”.

Chiara Corradino e Alessandra Coppola, insieme con il resto della squadra, si accingono ora a proseguire il loro percorso di formazione anche in vista delle prossime gare del calendario della Federazione, affidate sempre alle tecniche Alice Manfredi, Giusi Crimi e Marialuisa Davoli, Simona Villella e Alessandra Arnò.