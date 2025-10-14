Campo ROM Scordovillo, FdI Lamezia: “Plauso alla cabina di regia in Prefettura e all’impegno del sottosegretario Ferro”

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Lamezia Terme, insieme al Coordinamento cittadino, esprime “pieno apprezzamento per l’azione della cabina di regia riunitasi in Prefettura sul dossier Scordovillo. La presenza e l’impulso del Sottosegretario all’Interno, on. Wanda Ferro, confermano metodo e serietà di un percorso che tiene insieme sicurezza, legalità e tutela della dignità delle famiglie coinvolte.

Dalle informazioni istituzionali emerse, il tavolo ha verificato l’avanzamento delle attività già avviate sull’area e definito passaggi operativi e tempistiche, con l’obiettivo di arrivare alla messa in sicurezza del sito e alla successiva bonifica, in coordinamento con Comune, Regione, ATERP, Forze dell’Ordine e realtà sociali del territorio. La programmazione prevede fasi propedeutiche e interventi successivi tra loro collegati, a partire dalle soluzioni abitative per i nuclei interessati, così da procedere in modo ordinato e definitivo.

Come Fratelli d’Italia Lamezia Terme riconosciamo il valore di questo lavoro di squadra: non scorciatoie, ma una sequenza chiara di responsabilità e atti amministrativi, cadenzati da tempi tecnici e monitoraggio costante. Rivolgiamo un sentito plauso al Sottosegretario on. Wanda Ferro per l’impegno quotidiano e alla Prefettura di Catanzaro per la guida del coordinamento, rinnovando la nostra disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per consegnare alla città una soluzione stabile e rispettosa delle persone”.