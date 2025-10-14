Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Lamezia Terme, insieme al Coordinamento cittadino, esprime “pieno apprezzamento per l’azione della cabina di regia riunitasi in Prefettura sul dossier Scordovillo. La presenza e l’impulso del Sottosegretario all’Interno, on. Wanda Ferro, confermano metodo e serietà di un percorso che tiene insieme sicurezza, legalità e tutela della dignità delle famiglie coinvolte.
Dalle informazioni istituzionali emerse, il tavolo ha verificato l’avanzamento delle attività già avviate sull’area e definito passaggi operativi e tempistiche, con l’obiettivo di arrivare alla messa in sicurezza del sito e alla successiva bonifica, in coordinamento con Comune, Regione, ATERP, Forze dell’Ordine e realtà sociali del territorio. La programmazione prevede fasi propedeutiche e interventi successivi tra loro collegati, a partire dalle soluzioni abitative per i nuclei interessati, così da procedere in modo ordinato e definitivo.
Come Fratelli d’Italia Lamezia Terme riconosciamo il valore di questo lavoro di squadra: non scorciatoie, ma una sequenza chiara di responsabilità e atti amministrativi, cadenzati da tempi tecnici e monitoraggio costante. Rivolgiamo un sentito plauso al Sottosegretario on. Wanda Ferro per l’impegno quotidiano e alla Prefettura di Catanzaro per la guida del coordinamento, rinnovando la nostra disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per consegnare alla città una soluzione stabile e rispettosa delle persone”.
Campo ROM Scordovillo, FdI Lamezia: “Plauso alla cabina di regia in Prefettura e all’impegno del sottosegretario Ferro”
