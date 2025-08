Catanzaro Servizi: revocato l’amministratore unico Silipo, al suo posto De Marco. Il sindaco Fiorita: “Scelta di chiarezza e responsabilità”

L’assemblea dei soci della Catanzaro Servizi SpA ha deliberato, su proposta del socio unico, la revoca dell’amministratore unico Gianluca Silipo e la nomina, per un periodo transitorio di tre mesi, del dottor Antonio De Marco. Si tratta di una decisione necessaria e non più rinviabile, assunta nell’interesse esclusivo della collettività e per garantire la continuità amministrativa della partecipata, in una fase delicata e complessa.

«Abbiamo avviato – ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita – un approfondimento rigoroso e senza pregiudizi, per valutare ogni passaggio e comprendere a fondo quanto accaduto. Ma al tempo stesso era necessario compiere una scelta di chiarezza e responsabilità. Il nostro unico obiettivo è mettere in sicurezza la società e salvaguardare le 130 famiglie che da essa dipendono. Lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono servizi fondamentali per il funzionamento della città e che meritano rispetto e certezze».

La Catanzaro Servizi, infatti, è una realtà strategica per l’organizzazione dei servizi pubblici locali e la stabilità dei suoi conti è imprescindibile per l’intero bilancio comunale. La vicenda relativa al credito fiscale rivelatosi insussistente, oggi al centro di una controversia dagli sviluppi potenzialmente gravi, ha determinato un cortocircuito istituzionale che non poteva essere sottovalutato.

«Ci troviamo di fronte a una situazione complessa – ha aggiunto Fiorita – che impone serietà, competenza e coesione istituzionale. Non è tempo di scontri ideologici né di strumentalizzazioni politiche. È il momento del senso di responsabilità. Per questo rivolgo un appello all’intero Consiglio comunale: uniamoci, al di là delle appartenenze, per tutelare i posti di lavoro, la trasparenza amministrativa e la solidità finanziaria della nostra partecipata».

L’Amministrazione comunale continuerà il percorso di analisi e verifica su quanto accaduto, promuovendo – laddove necessario – ogni forma di accertamento utile a tutelare l’Ente, i cittadini e i lavoratori. Con estremo rigore, verrà valutata insieme ai due uffici competenti l’esistenza di eventuali responsabilità per il danno subito dalla società. Qualora dovessero emergere profili di responsabilità, si procederà con determinazione al loro perseguimento.

Allo stesso tempo, il mandato conferito al dottor De Marco intende rappresentare un punto di ripartenza e riorganizzazione, per accompagnare la società fuori dalle criticità e avviare un nuovo corso improntato alla legalità, all’efficienza e alla sostenibilità.

«È il momento di restituire fiducia alla città – conclude il sindaco –. Serve unità per costruire un futuro solido per Catanzaro Servizi e per fare in modo che la stabilità di questa società partecipata non sia messa in discussione da gestioni superficiali. Da qui ripartiamo, con serietà, determinazione e il massimo rispetto per le persone e per le istituzioni».