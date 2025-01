FdI, Conforto confermato alla guida del coordinamento cittadino a Gasperina (Cz)

Maurizio Conforto è stato riconfermato per la terza volta coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – Gasperina al termine dei lavori del congresso comunale alla presenza dei dirigenti provinciali del partito Serafino Gallo e Francesco Fragomele, che hanno portato i saluti del coordinatore provinciale e regionale di Fdi, Wanda Ferro, del consigliere regionale di Fdi, Antonio Montuoro, dell’assessore regionale e vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo e dell’europarlamentare Denis Nesci. La scelta di rinnovare, all’unanimità, la fiducia a Conforto è stata motivata, dopo un’articolata fase di dibattito, dai risultati ottenuti nei precedenti mandati, che hanno visto Fratelli d’Italia crescere nei consensi e rafforzare così il suo radicamento sul territorio.

“Questa riconferma – ha affermato Conforto – per me è chiaramente una grande soddisfazione e prima di tutto voglio ringraziare tutte quelle persone che, con notevole disponibilità e passione, hanno contribuito alla riuscita di questo congresso, un bel momento di partecipazione e democrazia. Continuerò – ha sottolineato Conforto – a lavorare con l’energia che mi contraddistingue per rappresentare al meglio le istanze dei territori, portando avanti con la massima dedizione le battaglie per il bene comune. Non nascondo che si tratta di un ruolo di grande prestigio, ma che richiama a una forte responsabilità nei confronti di chi mi ha voluto in questa carica per la terza volta; una fiducia riposta, che stimola a nuove sfide e obiettivi condivisi per il nostro territorio”.

Per il consigliere regionale di Fdi, Antonio Montuoro, “la riconferma, per la terza volta, di Maurizio Conforto è un segnale netto, che va nella direzione di voler dare continuità a un percorso virtuoso finalizzato alla crescita della comunità di Gasperina. Sono certo – ha concluso – che sotto la sapiente guida di Conforto, persona di grande esperienza, Fratelli d’Italia continuerà a essere una voce autorevole nel panorama politico locale; una forza che si distingue per la sua indole propositiva e con una vera visione di governo”.