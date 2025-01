Catanzaro, domani disagi idrici in viale Crotone

L’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da parte di Sorical che domani martedì 28 gennaio, dalle ore 8.00, per effettuare un intervento di manutenzione su un tratto di rete di adduzione, sarà sospesa l’erogazione idrica dall’impianto pozzi Alli fino alle 15. Al fine di limitare i disagi alla popolazione sono state, dunque, predisposte dall’ufficio tecnico comunale manovre per consentire i riempimenti dei serbatoi. L’interruzione riguarderà la linea diretta che comprende le zone di viale Crotone e relative traverse, via Milazzo, via Locri, via Eraclea.